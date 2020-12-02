Биологи усомнились в способности COVID-19 напрямую атаковать клетки сосудов

https://static.news.ru/photo/785edd64-354c-11eb-8d65-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Молекулярные биологи заявили, что коронавирус нового типа очень редко проникает в клетки кровеносных сосудов, так как они почти не вырабатывают молекулы белка ACE2 — главного «пособника» SARS-CoV-2 — возбудителя заболевания COVID-19.

По их словам, SARS-CoV-2 попадает в ткани лёгких человека и других млекопитающих через рецепторы ACE2, покрывающие так называемые пневмоциты — один из типов клеток парного органа. Они играют важную роль в жизнедеятельности SARS, возбудителя атипичной пневмонии и близкого родственника коронавируса нового типа, говорится в материале, опубликованном в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Собранная информация указывает, что SARS-CoV-2 вряд ли проникает в ткани лёгких напрямую и распространяется в эндотелиальных тканях сосудов. Скорее всего, инфекция поражает соседний эпителий или повреждает сосуды косвенными путями, — заявили специалисты.

При этом SARS-CoV-2 пагубно влияет не только на дыхательную систему, но и на другие ткани — слизистую оболочку носа, пищевода, сосудов и сердца. Учёные предполагают, что это может объяснять, почему у многих инфицированных COVID-19 наблюдаются проблемы не только в работе органов дыхания, но и с обонянием, пищеварением, кровеносной системой.

Вероятность госпитализации при заражении коронавирусом выше у людей, имеющих хронические заболевания почек. К такому выводу пришла группа американских учёных. Специалисты проанализировали медицинские карты почти 13 тысяч человек, прошедших тестирование на COVID-19 в системе больницы Гейзингера в период с марта по май. Из этой группы более 1,6 тысячи оказались инфицированы, а 354 гражданам потребовалась госпитализация. Исследователи проследили связь между необходимостью стационарного лечения с наличием у пациентов конкретных клинических состояний, включая заболевания почек, сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы и обмена веществ.

Ранее, как писал NEWS.ru, украинский врач Андрей Пеньков рассказал, какой период болезни является наиболее опасным для пациентов с коронавирусной инфекцией. По словам эксперта, повышенное внимание следует уделить заболевшему COVID-19 на девятый и десятый дни, так как обычно в этот период появляются одышка и острый респираторный дистресс-синдром.