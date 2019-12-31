https://static.news.ru/photo/2561005c-2bc4-11ea-a9f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guenter Fischer/Global Look Press

Американские учёные выяснили, что лысухи отдают предпочтение более ярким своим птенцам. Такая особенность окраски увеличивает шансы слабых детёнышей на выживание.

Исследователи заметили, что в кладке одной семейной пары могут рождаться птенцы разного цвета: от бледного до ярко-красного. Чем позже самка снесла яйцо, тем ярче получалась окраска птицы.

По словам биологов, у каждого родителя есть свой птенец-любимчик, которого тот кормит в первую очередь. При этом чем краснее птенец, тем выше шанс, что его выберут своим любимчиком мать или отец, пишет PNAS.

Кроме того, окраска работает как отличительная черта тех, кто особенно нуждается в еде, поскольку поздние птенцы рождаются гораздо меньше и слабее своих братьев и сестёр.

Ранее шведские учёные провели эксперимент, в ходе которого было доказано наличие у хищных птиц сверхбыстрого зрения. Птицей с самым быстрым зрением оказался сапсан. Он способен различать мерцание с частотой до 129 герц, писал NEWS.ru.