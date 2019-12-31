Американские учёные выяснили, что лысухи отдают предпочтение более ярким своим птенцам. Такая особенность окраски увеличивает шансы слабых детёнышей на выживание.
Исследователи заметили, что в кладке одной семейной пары могут рождаться птенцы разного цвета: от бледного до ярко-красного. Чем позже самка снесла яйцо, тем ярче получалась окраска птицы.
По словам биологов, у каждого родителя есть свой птенец-любимчик, которого тот кормит в первую очередь. При этом чем краснее птенец, тем выше шанс, что его выберут своим любимчиком мать или отец,
Кроме того, окраска работает как отличительная черта тех, кто особенно нуждается в еде, поскольку поздние птенцы рождаются гораздо меньше и слабее своих братьев и сестёр.
Ранее шведские учёные провели эксперимент, в ходе которого было доказано наличие у хищных птиц сверхбыстрого зрения. Птицей с самым быстрым зрением оказался сапсан. Он способен различать мерцание с частотой до 129 герц, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен