https://static.news.ru/photo/e6ea378e-265b-11ea-a86c-fa163e074e61_660.jpg Сапсан Фото: Bernd Zoller/imageBROKER.com/Global Look Press

Шведские учёные провели эксперимент, в ходе которого было доказано наличие у хищных птиц сверхбыстрого зрения. Исследователи сначала учили представителей трёх видов следить за немигающим светом. После этого птицам включали лампочки, повышая тем самым частоту мерцания.

Кроме того, исследованием зрения пернатых занялись учёные из Лундского университета. Они также для проведения эксперимента изучали способности трёх видов птиц.

Птицей с самым быстрым зрением оказался сапсан. Он способен различать мерцание с частотой до 129 Герц. На втором месте идёт балобан — 102 Герца. Третьими в рейтинге оказался пустынный канюк — 81 Герц.

Показатель предельной воспринимаемой частоты мерцания связан с тем, на кого охотится и как быстро может двигаться птица. Так, например, сапсан — крайне стремительный представитель пернатых, он может охотиться на быстрых животных, для чего ему необходимо соответствующее зрение.

Также учёные выяснили, что хищные птицы лучше различают движущиеся на больших скоростях объекты при высоком уровне интенсивности света, сообщает Journal of Experimental Biology.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные обнаружили останки древних пингвинов. Им около 60 миллионов лет. Исследователи обнаружили их в районе островов Чатем в Новой Зеландии.

По данным учёных, рост птицы достигал около одного метра. Также исследователи предполагают, что древние пингвины умели летать. Однако падение астероида вынудило их сменить образ жизни.