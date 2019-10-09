https://static.news.ru/photo/975ab5a0-eab9-11e9-942d-fa163e074e61_660.jpg Мишель Майор Фото: Franck Schneider/CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

Лауреат Нобелевской премии в области физики 2019 года Мишель Майор прокомментировал возможность существования Бога. По его словам, этот вопрос необходимо исследовать и дать окончательный ответ, но лично он уверен, что во Вселенной Богу нет места.

Учёный пояснил: представители религий утверждают, что некое божество решило, что жизнь будет только на Земле, и создало её. Однако научные факты указывают на то, что жизнь — естественный процесс, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Нобелевская премия по физике за 2019 год присуждена учёным Джеймсу Пиблзу, Дидье Келозу и Мишелю Майору. Они являются авторами работ в области астрономии и астрофизики.