Лауреат Нобелевской премии в области физики 2019 года Мишель Майор прокомментировал возможность существования Бога. По его словам, этот вопрос необходимо исследовать и дать окончательный ответ, но лично он уверен, что во Вселенной Богу нет места.
Учёный пояснил: представители религий утверждают, что некое божество решило, что жизнь будет только на Земле, и создало её. Однако научные факты указывают на то, что жизнь — естественный процесс, передаёт
Ранее News.ru писал, что Нобелевская премия по физике за 2019 год присуждена учёным Джеймсу Пиблзу, Дидье Келозу и Мишелю Майору. Они являются авторами работ в области астрономии и астрофизики.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен