Колибри оказались способны различать цвета неизвестные человеку

В частности, речь идёт о маленьких птичках — колибри. Они способны видеть неспектральные цвета. Человек же видит только спектральные цвета, то есть варьирующиеся от красного и жёлтого до синего и фиолетового, а также может различать оттенки.

Глаза людей основаны на трёх типах светочувствительных колбочек, благодаря которым мы воспринимаем цвет, но у птиц таких колбочек четыре типа. Именно такая дополнительная колбочка даёт колибри возможность распознавать ультрафиолет.

Если сравнивать цветовое зрение людей и животных, то окажется, что мы дальтоники. Нам недоступны цвета в УФ-спектре, плюс, мы не видим такие сочетания, как ультрафиолетовый и зелёный или ультрафиолетовый и красный, — отметила руководитель исследовательской группы Мэри Касвелл Стоддард.

Для подтверждения своих предположений исследователи провели эксперимент. Они расположили рядом поилки различного цвета с подслащенной и обычной водой. Чтобы колибри выбирали поилки только по цвету, рядом с каждой поставили ультрафиолетовые лампы. В процессе опытов птицы обучались ассоциировать один из цветов с вознаграждением, а другой — с простой водой.

Выяснилось, что колибри отличают ещё пять неспектральных цветов: пурпурный, ультрафиолетовый + зеленый, ультрафиолетовый + красный, ультрафиолетовый + желтый и ультрафиолетовый + пурпурный, пишет Proceedings of the National Academy of Sciences.

Учёные считают, что такое тетрахроматическое зрение колибри важно для коммуникации и поиска пищи.

Как писал ранее NEWS.ru, исследователи выяснили, когда у предков акул и скатов развилось чёрно-белое и двухцветное зрение. Для этого генетики и биологи впервые сравнили ДНК и фоторецепторы глаз у разных видов акул и скатов. Гены колбочек, которые распознают синие и фиолетовые тона, первые хрящевые рыбы потеряли уже после того, как разделились их предки и предшественники костных рыб, то есть 460 миллионов лет назад. При этом потеря способности различать цвета произошла у них до того, как появились первые акулы, скаты и рыбы-химеры, то есть не позже 420 млн лет назад.