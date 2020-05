Климатологи предсказали приход катастрофической жары

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Температура воздуха во многих странах в ближайшие десятилетия может увеличиться больше, чем за предыдущие шесть тысяч лет. К такому выводу пришли учёные, опубликовавшие исследование в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.