Климатологи предсказали приход катастрофической жары

https://static.news.ru/photo/ea501a0c-8f96-11ea-848f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Температура воздуха во многих странах в ближайшие десятилетия может увеличиться больше, чем за предыдущие шесть тысяч лет. К такому выводу пришли учёные, опубликовавшие исследование в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

По прогнозу к 2050 году климат на планете может стать опасным для жизни бедных слоёв населения, которые не могут позволить себе покупку кондиционера. По мнению специалистов, большинство территорий, на которых среднегодовая температура составляет 13 градусов, через 50 лет прогреются до 20 градусов. В настоящее время в таких условиях живёт население Северной Африки, южной части Китая, а также средиземноморских регионов, информирует издание argumenti.ru.

Между тем население в странах, которые уже сейчас считаются жаркими, возрастёт и будет представлять собой значительную часть мировой популяции. Ожидается, что около трети населения Земли будут жить при среднегодовой температуре выше 29 градусов. В данное время такие условия характеры лишь для 0,8 поверхности планеты. Большую часть этой территории занимает пустыня Сахара.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что предстоящее лето может быть аномально жарким.