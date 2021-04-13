Китай создал вакцину, похожую на американские Pfizer и Moderna

Китай разработал новый препарат на основе технологии матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК). Такую использовали американцы для создания своих Pfizer и Moderna. Принцип действия у всех трёх препаратов будет одинаковым.
Китайский аналог назвали ARCoV. В её разработке принимали участие как частные фармакологические компании Abogen Biosciences и Walvax Biotechnology, так и госучреждение — Академия военных наук армии Китая.
Третья фаза клинических испытаний препарата стартует в мае 2021 года,
Исходя из полученных нами результатов, вакцина ARCoV может быть полностью сопоставима [по эффективности] с двумя зарубежными мРНК-препаратами, — утверждает Ин Бо, глава одной из коммерческих фарморганизаций, принявшей участие в разработке.
Препарат планируют выпускать объёмом 120 млн доз в год.
Ранее NEWS.ru писал, что вакцинацию от коронавируса могут включить в России в национальный календарь профилактических прививок в России. После этого она может стать обязательной для ряда профессий.