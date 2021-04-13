Китай создал вакцину, похожую на американские Pfizer и Moderna

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Самая большая опасность со стороны океана заключается в повышении его уровня и усилении кислотности из-за глобального потепления. Об этом рассказал декан географического факультета МГУ, заведующий кафедрой океанологии Сергей Добролюбов.

Явная опасность — это повышение уровня океана <...>. Метр повышения может прибавиться к концу этого века. На первый взгляд, это немного, но если у вас всего метр высоты — то,...