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Китай создал вакцину, похожую на американские Pfizer и Moderna

07:33, 14 апреля 2021
Фото: pixabay

Китай разработал новый препарат на основе технологии матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК). Такую использовали американцы для создания своих Pfizer и Moderna. Принцип действия у всех трёх препаратов будет одинаковым.

Китайский аналог назвали ARCoV. В её разработке принимали участие как частные фармакологические компании Abogen Biosciences и Walvax Biotechnology, так и госучреждение — Академия военных наук армии Китая.

Третья фаза клинических испытаний препарата стартует в мае 2021 года, сообщило издание South China Morning Post.

Исходя из полученных нами результатов, вакцина ARCoV может быть полностью сопоставима [по эффективности] с двумя зарубежными мРНК-препаратами, — утверждает Ин Бо, глава одной из коммерческих фарморганизаций, принявшей участие в разработке.

Препарат планируют выпускать объёмом 120 млн доз в год.

Ранее NEWS.ru писал, что вакцинацию от коронавируса могут включить в России в национальный календарь профилактических прививок в России. После этого она может стать обязательной для ряда профессий.

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