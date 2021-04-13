Перечислены профессии, которым грозит обязательная вакцинация

Вакцинацию от коронавируса могут включить в национальный календарь профилактических прививок в России. После этого она может стать обязательной для ряда профессий.
Об этом заявила руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова.
Сейчас уже понятно, что мы с этой инфекцией надолго, поэтому её переводят в основную часть национального календаря. Я уверена, что для определённых категорий работников её сделают обязательной, — сказала эксперт.
Скорее всего, правительство создаст список категорий граждан, это уже устоявшаяся практика,
Что касается противопоказаний к прививке, эксперт считает, что таким людям нужно отказаться от этого вида работы.
Как люди с определёнными заболеваниями не могут работать, например, машинистом поезда, — рассказала Улумбекова.
Ранее NEWS.ru писал, что российский президент Владимир Путин во время визита на днях в Саратовскую область озвучил возможное новое требование к главам регионов. На встрече с губернатором Валерием Радаевым глава РФ несколько раз возвращался к теме вакцинации. В частности, его интересовало соотношение спроса и предложения на прививки от коронавируса. Эксперты считают, что это был посыл всем губернатором, так как такое заострение внимания на вакцинации было впервые. Отныне президент будет с каждого спрашивать о темпах вакцинации населения.