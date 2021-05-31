Карантин нарушил темпы старения у работающих людей

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Учёные Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) изучили влияние карантина на биопсихологический возраст человека. Они установили, что работающие люди после режима самоизоляции субъективно чувствуют себя моложе, однако при этом у них вырастают биологические темпы старения. Результаты исследования приведены в журнале «Современная зарубежная психология».

Для анализа субъективной оценки учёные использовали метод, в котором испытуемые сами оценивали свой возраст по 100-балльной шкале, затем результат сравнивался с календарным возрастом. Биологический возраст вычислялся исходя из показателей артериального давления, задержки дыхания на вдохе, статической балансировки на левой ноге с закрытыми глазами, массы тела и субъективной оценки заболеваний.

Первый замер провели в 2019 году, второй — в 2020-м после полугодичного коронавирусного карантина, участниками исследования были работающие люди от 35 лет, работающие пенсионеры и незанятые пенсионеры с хроническими заболеваниями. Были выделены стресс-факторы, в числе которых главным был сам COVID-19, и факторы карантина: социальная изоляция, нарушение питания, снижение физической активности и тревожность.

После полугода карантина большинство работающих участников начали чувствовать себя моложе календарного возраста и моложе, чем до изоляции. Женщины ощущали себя моложе в среднем на 3,3 года (взрослые) и 7,2 года (пенсионеры), мужчины — на 6,8 года (взрослые) и 4,7 года (пенсионеры). Влияние карантина на биологические показатели оказалось разнообразным. Масса тела у женщин в целом не изменилась, осталась на прежнем уровне оценка собственного здоровья у мужчин и женщин. Часть показателей улучшилась: артериальное пульсовое давление у работающих взрослых женщин и пенсионерок, а также у неработающих с хроническими болезнями, у мужчин нормализовалось артериальное систолическое давление.

Сильное отрицательное воздействие карантин оказал на физическое развитие людей. Они уменьшили или вовсе прекратили занятия спортом и в целом стали меньше двигаться, поэтому характеристики физической подготовки организма резко снизились. Во всех группах уменьшилось время статической балансировки — способности человека выдерживать стойку на одной ноге с закрытыми глазами, — отметила профессор кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» МГППУ Татьяна Березина.

В целом темпы биологического старения были на уровне нормы для пенсионеров, имеющих хронические заболевания. Биологический возраст в группах работающих вырос более чем на год, что превысило нормальные темпы.

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