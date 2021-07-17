Канадские учёные создали клей для остановки кровотечений

Учёные из канадского Университета Западного Онтарио разработали хирургический клей, способный остановить кровотечение менее чем за минуту, сообщает «МИР 24».

В основе препарата специальный желатин и батроксобин — сворачивающее кровь вещество, которое выделяется из яда ланцеголовых змей. Как отмечается, особенность желатина в том, что он способен быстро застывать при свете. Чтобы остановить кровь из раны, достаточно нанести препарат на место поражения и посветить на него.

Клей уже прошёл испытания на грызунах. Он хорошо показал себя во время применения при порезах, разрывах аорты и повреждениях печени. По данным учёных, благодаря этому клею рану удалось закупорить за 45 секунд, при этом кровопотеря сократилась на 78%.

В будущем исследователи намерены поместить клей в тубу с аппликатором, чтобы его можно было применять повсеместно.

Ранее сообщалось, что австралийские учёные разработали два препарата для профилактики и лечения коронавирусной инфекции, которые в перспективе можно использовать вместо вакцин людям, которым вакцинация противопоказана по медицинским причинам.