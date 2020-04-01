Исследование: переболевшие коронавирусом люди могут оставаться заразными

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Китайские учёные заявили, что вылечившиеся от коронавируса люди всё равно могут быть заразными.

Врачи исследовали 133 человека, которые поступили с коронавирусной инфекцией в стационар с 20 января по 27 февраля. Анализ мокроты и кала у них брали с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени.

У 22 человек одновременно был отрицательный результат на коронавирус из пробы с носоглотки и положительный результат из образцов кала и мокроты.

Специалисты подчёркивают, что результаты исследования не обязательно говорят о том, что формально исцелившиеся от COVID-19 пациенты всё ещё остаются заразными. Учёные считают, что их исследование нельзя считать строгим, сообщает Американский колледж врачей.

NEWS.ru писал, что команда учёных из инновационного центра «Сколково» выяснила, что обработанная холодной плазмой вода может уничтожать бактерии и вирусы.

Активные формы кислорода и хлорноватистой кислоты позволяют обработанной воде повреждать клетки вирусов. Такая вода абсолютна безопасна для человека. Возможно, установку учёных по обработке воды холодной плазмой можно использовать для противодействия коронавирусу.