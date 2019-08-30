https://static.news.ru/photo/a93f0bd8-cbd1-11e9-847d-fa163e074e61_660.jpg Фото: McPHOTOf/Global Look Press

Сотрудники испанского института Instituto de Salud Carlos III обнаружили мутацию, способную защитить от ВИЧ-инфекции. Она возникает в гене TNPO3 и также провоцирует тазово-плечевую мышечную дистрофию.

По мнению генетиков, клетки пациентов с подобным недугом можно использовать для создания «стратегий лечения» ВИЧ-инфекции. Это второй случай, когда генетические модификации показывают сопротивляемость вирусу иммунодефицита человека, говорится в материале журнала PLOS Pathogens .



Недавно китайский учёный Хэ Цзянькуй удивил мировую общественность известием о рождении младенцев, ДНК которых модифицировали с помощью мутации CCR5Δ32 так, что их организм способен противостоять заражению ВИЧ.

Ранее News.ru сообщал, что число пациентов с впервые установленным диагнозом ВИЧ-инфекции в России за 10 лет увеличилось почти в 1,5 раза. В 2018 году диагноз был поставлен 85 995 россиянам (58 591 в 2008-м).