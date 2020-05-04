Искусственный интеллект научили находить первые признаки глаукомы

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Британские учёные с помощью искусственного интеллекта (ИИ) смогли обнаружить глаукому до появления её первых симптомов.

Как отмечается в исследовании, в ходе эксперимента в кровь пациента вводилась флуоресцентная жидкость, которая затем попадала в сетчатку глаза. По её слабым отблескам в поражённых клетках ИИ делал выводы о наличии признаков заболевания.

Помимо ранней диагностики учёные с помощью ИИ также смогли дать прогноз течению заболевания, срокам деградации сетчатки глаза, а также определить риск развития слепоты, пишет Expert Review of Molecular Diagnostics.

Офтальмологи считают, что подобная методика может быть задействована и для ранней диагностики деменции и рассеянного склероза.

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