Главный инфекционист США назвал срок окончания пандемии

Пандемия коронавируса закончится весной, несмотря на то, что COVID-19 многократно обманывал специалистов, об этом заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи. Он добавил, что для эффективной борьбы с инфекцией необходимо вакцинировать людей тремя компонентами прививки. Об этом пишет The Telegraph.

Я думаю, в конечном итоге, когда вопрос будет изучен, вполне возможно, что окажется, что правильный режим вакцинации, по крайней мере для мРНК вакцин, таких, как Pfiser, — это две дозы с разницей три-четыре недели и по прошествии нескольких месяцев — третья, — поделился Фаучи.

Он добавил, что лично поддерживает идею бустерных прививок. Тем не менее он признался, что предсказать точные сроки окончания пандемии сложно.

Ранее основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что подъём заболеваемости COVID-19 среди россиян продолжится осенью, так как вирус будет циркулировать среди детей в образовательных учреждениях. Он добавил, что школьники в свою очередь, будут приносить вирус в семьи.