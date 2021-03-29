Гинцбург сравнил «поведение» ВИЧ и коронавируса

https://static.news.ru/photo/5110985e-907f-11eb-8d1c-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Коронавирусная инфекция нового типа отличается от ВИЧ «стратегией поведения». Об этом в разговоре с журналистами сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, ВИЧ действует скрытно, он прячется в клетках и сидит там, «ничего не делая». В то же время SARS-CoV-2 Гинцбург сравнил с мушкетёром, который «фехтует смело, обманывает и придумывает финты». Глава центра назвал возбудитель COVID-19 «большим позёром» и «совершенным вирусом».

Если специально карандашиком рисовать самый неприятный вариант для человечества в плане взаимодействия с каким-то инфекционным объектом, то был бы нарисован SARS-CoV-2. ВИЧ тоже опасен, но он не поражает клетки организма так масштабно, — цитируют Гинцбурга «Известия».

Как ранее передавал NEWS.ru, директор центра имени Гамалеи заявил, что когда человечество защитится от коронавируса с помощью вакцин, инфекция перейдёт на сельскохозяйственных и домашних животных.

Он добавил, что очаги возбудителя коронавируса всегда будут рядом с человеком, при этом ещё и эволюционировать, поэтому следует быть готовыми к долгому существованию со смертоносной инфекцией.