Гинцбург: пострегистрационные исследования «Спутника V» завершатся в июне

https://static.news.ru/photo/79a84594-62dc-11eb-af41-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что пострегистрационные исследования вакцины «Спутник V» завершатся примерно к середине июня 2021 года.

Отчёт о препарате передадут экспертам Минздрава, отметил он в беседе с РИА Новости.

Наблюдения сейчас идут полгода, надо наблюдать отдаленные последствия, и как будто это середина июня, дайте нам для этого еще две-три недели — на подписание отчёта и представление его в экспертное учреждение Минздрава, — сказал Гинцбург.

Он отметил, что после предоставления документа в надзорное ведомство, будет принято решение о постоянной регистрации. Но после того как это произойдёт, никаких принципиальных изменений в инструкцию вакцины внесено не будет.

Ранее NEWS.ru писал, что около 70% немцев хотят поставить прививку от коронавируса, при этом 57% были бы не против именно российской вакцины «Спутник V». Впрочем, от шведско-британского препарата AstraZeneca тоже не отказались бы 51% опрошенных. 44% опасаются этого препарата и не стали бы его ставить.