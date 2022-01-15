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Гигантское нерестилище рыб обнаружено на дне моря в Антарктиде

10:53, 16 января 2022
Гигантское нерестилище рыб обнаружено на дне моря в Антарктиде Фото: pixabay.com
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Немецкие учёные обнаружили на дне моря Уэдделла у берегов Антарктиды гигантское нерестилище рыб. Уникальная экосистема располагалась на глубине 500 метров и занимала площадь 224 квадратных километра, сообщает Current Biology. Находка была сделана случайно во время изучения океанских течений на исследовательском судне Polarstern с помощью подводной камеры.

Как подсчитали специалисты, нерестилище вмещало 60 млн особей ледяных рыб Ионы. Диаметр их гнёзд в среднем составлял 75 см, глубина — около 15 см. В каждом гнезде было примерно по 1735 икринок.

Этот вид рыб отличается прозрачным черепом и кровью. Кроме того, они вырабатывают белок протеин-антифриз, который блокирует образование кристаллов льда в крови.

Как отметил научный сотрудник Института Альфреда Вегенера в Бремерхафене Отун Персер, он никогда не видел ничего подобного за 15 лет работы океанологом.

Мы просто видели рыбье гнездо за рыбьим гнездом в течение целых четырёх часов, и за это время мы преодолели, может быть, шесть километров морского дна, — сказал он.

Ранее британские учёные обнаружили под шельфовым ледником в Антарктиде необычных живых существ, похожих на губки. Считалось, что на антарктическом побережье отсутствуют прикреплённые бентосные формы жизни.

Во время поискового бурения на шельфовом леднике Фильхнера исследователи из Британской антарктической службы пробурили всего восемь скважин на площади размером с теннисный корт. Учёные опустили на тросе камеру и увидели, что на дне одной из них присутствуют необычные неподвижные животные, которые ранее были неизвестны науке.

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