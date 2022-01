Гигантское нерестилище рыб обнаружено на дне моря в Антарктиде

Как подсчитали специалисты, нерестилище вмещало 60 млн особей ледяных рыб Ионы. Диаметр их гнёзд в среднем составлял 75 см, глубина — около 15 см. В каждом гнезде было примерно по 1735 икринок.

Этот вид рыб отличается прозрачным черепом и кровью. Кроме того, они вырабатывают белок протеин-антифриз, который блокирует образование кристаллов льда в крови.

Как отметил научный сотрудник Института Альфреда Вегенера в Бремерхафене Отун Персер, он никогда не видел ничего подобного за 15 лет работы океанологом.