https://static.news.ru/photo/b021e5ec-e779-11e9-bb53-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Российский генетик Денис Ребриков рассказал, что в мире существуют не менее 10 клонированных людей.

Как передаёт агентство «Москва» , заведующий лабораторией редактирования генома ФГБУ имени Кулакова сделал громкое заявление на форуме Vestifinance, отвечая на вопрос из зала, как он оценивает количество клонированных людей на данный момент.

Ребриков ответил, что по его мнению, существуют «десятки, не сотни, но точно не меньше десяти» человеческих клонов. Генетик уточнил, что это не официальные данные, а его субъективное мнение.

Я считаю, опять же это моё субъективное мнение, не основанное на каких-то данных, что клонировали себя те профессора, которые с этим работали. Это не заказное клонирование каких-то богачей — учёные изучают в первую очередь себя, все эксперименты ставят на себе, — предположил генетик.

Как ранее сообщал News.ru, Денис Ребриков заявил о намерении отредактировать геном ребёнка, который должен появиться на свет у пары, страдающей нарушением слуха. Инициативу генетика обсудили на закрытой встрече, на которой присутствовала эндокринолог Мария Воронцова, по некоторым данным, являющаяся дочерью президента РФ Владимира Путина.