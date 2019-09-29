https://static.news.ru/photo/5c9526b8-e2e3-11e9-83a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, где обсуждалась тема редактирования ДНК. В мероприятии участвовала эндокринолог Мария Воронцова, которая, по данным некоторых СМИ, якобы является дочерью президента РФ Владимира Путина.

О встрече, которая состоялась летом, узнало агентство Bloomberg от знакомых с темой источников. Место проведения точно не называется. В публикации утверждается, что мероприятие состоялось «на юге Москвы».

Поводом для обсуждения стала идея биохимика Дениса Ребрикова, который в начале лета сообщил о намерении изменить ДНК будущего ребёнка своих пациентов с помощью технологии Crispr.

Оба родителя, которых наблюдает Ребриков, имеют нарушения слуха, но хотят, чтобы их ребёнок появился на свет здоровым. Многие учёные критиковали биохимика, поскольку редактирование ДНК во всех странах запрещено и к чему приведёт передача модифицированного генома новым поколениям, науке пока неизвестно.

Как говорится в публикации, генетики организовали встречу с участием Воронцовой через шесть недель после заявления Ребрикова. Учёные знакомили её с противоречивыми мнениями по данному вопросу.

По словам источников издания, Воронцова признала, что прогресс невозможно остановить, и редактирование ДНК человека, по её мнению, нужно доверить государственным организациям, а для частных запретить.

В начале сентября аппарат Госдумы разместил заказ на исследование возможности использования в стране вспомогательных репродуктивных технологий. Максимальная цена договора составит 8,97 миллиона рублей, работа должна быть выполнена до 30 ноября.

Как следует из документов на сайте госзакупок, заказчиков интересует использование технологии редактирования генома для «создания общества нового типа». Подрядчик должен предложить Госдуме концепцию развития использования вспомогательных репродуктивных технологий «как прорывной технологии нового века и как основы формирования новых представлений о профессиональной деятельности в текущем тысячелетии».

Также депутатов интересуют клонирование, криогенное воскрешение, суррогатное материнство нового поколения, управление метаболизмом во время беременности.

Результаты исследования могут быть использованы в законотворческой деятельности в области использования репродуктивных технологий.

Как писал News.ru, ранее заместитель руководителя центра коллективного пользования Института биологии гена РАН Алексей Дейкин сообщил, что массовое клонирование клеток человека начнётся в России в ближайшие 10 лет.

В апреле стало известно, что Мария Воронцова, которую The New Times и Reuters назвали дочерью президента России Владимира Путина, вошла в совет по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий. В указе главы российского государства она названа членом президиума Российской ассоциации содействия науке.