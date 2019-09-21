https://static.news.ru/photo/1f99c370-dd36-11e9-993c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Учёные придумали новый механизм борьбы с раком. В этом человечеству должны помочь генетические следы вирусов, заражавших организмы предков миллионы лет назад.

Исследование проводили в биомедицинском Институте имени Фрэнсиса Крика. Работа экспертов опубликована в журнале Genome Research, сообщает портал Medical Xpress .

Геном человека примерно на 8% состоит из ДНК эндогенных ретровирусов. Эта последовательность соединений осталась после заражения и обычно не функционирует.

Когда клетка становится раковой, некоторые из механизмов подавления могут выйти из строя, и эта древняя вирусная ДНК может быть реактивирована. В этом исследовании мы искали вирусную ДНК, которая реактивируется раком и производит продукты, которые может видеть иммунная система . Мы надеемся, что если мы сможем обучить иммунную систему распознавать их, мы сможем избирательно воздействовать на раковые клетки ​, — говорит руководитель исследования доктор Джордж Кассиотис.

Специалисты проанализировали образцы 31 типа рака с помощью технологии RNASeq, которая позволяет «читать» короткие, случайные фрагменты РНК. Это молекула, с помощью которой сканируется информация с ДНК для синтеза белка и в итоге «строительства» организма. Во время переноса данных с ДНК на РНК к последовательности информации может прицепиться и часть, оставленная ретровирусом.

Соединить фрагменты РНК — почти 40 млрд частей из 769 образцов — удалось с помощью специалистов из компьютерного кластера Института. В результате получился каталог из 130 тысяч «отпечатков» информации, произведённой эндогенными ретровирусами и сохранившейся в ДНК. Из них более половины не были известны ранее, а шесть тысяч обнаружили в раковых клетках и нездоровой ткани.

Так исследователям удалось найти 14 типичных для меланомы вирусных последовательностей молекулы РНК из восьми различных участков генома. После масс-спектрального анализа их количество сократилось до девяти. Именно на них и можно «натренировать» нашу иммунную систему, чтобы атаковать раковые клетки, идущие в связке с остатками ретровируса.

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