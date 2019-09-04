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Новые подходы в лечении онкологии разрабатывают Минздрав РФ, океанологи и РАН. Специалисты собираются использовать свойства глубоководных рыб, у которых не возникают злокачественные опухоли. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова в кулуарах ВЭФ.

У некоторых представителей океанической фауны на уровне генетики не заложена возможность заболеть раком, сказала Скворцова в интервью НТВ .

Министр пояснила, что океан наполнен биоактивными веществами, которые дают различные живые существа и глубоководные рыбы. По её словам, это совершенно новые виды антибиотиков, которые могут стать альтернативой существующим препаратам.

Возможности колоссальные, - сказала она.

Скворцова также сообщила, что в Дальневосточном федеральном округе будут сформированы центры ядерной медицины.

Ранее стало известно, что Московский эндокринный завод закупил 10 тысяч упаковок запрещённого в стране лекарства. Речь идёт о препаратах, за попытку приобретения которых, несколько матерей были задержаны, писал News.ru.