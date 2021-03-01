ФМБА разрабатывает вакцину от коронавируса, дающую клеточный иммунитет

https://static.news.ru/photo/41218ee0-7a80-11eb-bea6-96000091f725_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на встрече с российским лидером Владимиром Путиным рассказала, что в агентстве разрабатывают вакцину от коронавирусной инфекции, которая даёт иммунитет от COVID-19 на клеточном уровне. Он сможет держаться до 13–17 лет.

Она пояснила, что изменчивость вируса может быть такова, что мутация в S-белке в рецепторном домене не позволит связываться антителам. Разрабатываемая вакцина будет воздействовать не на этот белок, а на другие белковые компоненты вируса. Это вызовет развитие цитотоксического иммунитета, преимуществом которого является длительность.

Если антительный иммунитет, как правило, держится месяцами, то клеточный иммунитет — годами, и в экспериментальных определённых работах доказано сохранение этого иммунитета до 13–17 лет, — рассказала Скворцова.

По её словам, 30 декабря ФМБА получило разрешение на клинические исследования. Препарат получил название «Мир-19».

Потому что микроРНК, во-первых, абсолютно безопасный для человека, он не влияет на геном человека, он не влияет на иммунитет человека, но при этом высокоэффективно поражает вирус, — отметила Скворцова.

Она подчеркнула, что препарат предотвращает самые тяжёлые формы развития коронавирусной инфекции.

Как писал NEWS.ru, Скворцова рассказала о выявленных у россиян мутациях коронавирусной инфекции. Их было выявлено около 3,5 тысячи, но они не имеют решающего значения в течении пандемии коронавирусной инфекции, поскольку являются «фактически однонуклеотидными, нейтральными».