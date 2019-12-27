https://static.news.ru/photo/cd580910-289d-11ea-8f48-fa163e074e61_660.jpg Уникальная научная установка «Комплекс электрон-позитронных коллайдеров ВЭПП-4 – ВЭПП-2000 для проведения экспериментов по физике высоких энергий, экспериментов по ядерной физике и экспериментов с использованием синхротронного излучения» Фото: inp.nsk.su

Учёные института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН засекли частицу нового типа — псевдовекторную частицу f1. Найти её удалось благодаря электронно-позитронному коллайдеру ВЭПП-2000.

По словам сотрудника учреждения Юрия Тихонова, каждое подобное открытие помогает российским и зарубежным исследователям лучше понять устройство мира.

Обнаружить частицу удалось после столкновения электрона и позитрона, который аналогичен первому всем, кроме заряда — у него он положительный. Благодаря опыту обе частицы исчезают и в результате образуется большое количество энергии, а также новые фундаментальные частицы — кварки.

Псевдовекторную частицу f1 (1285), по словам учёных, удалось получить благодаря высокой светимости установки и точным теоретическим расчётам.

Мы хотим понять, из чего мы все состоим, и это любопытство не праздное. История показала, что работа в этом направлении ведёт к прогрессу в технологии, технике и бытовых применениях, — отметил Тихонов.

Учёный также подчеркнул, что f1 — важная для всей физики частица, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Вселенная может быть совсем не такой, какой её привыкли представлять, предположили учёные. Они выдвинули гипотезу, что это — замкнутая сфера, в которой, отправляясь из некой условной точки, в итоге в неё же и вернёшься.