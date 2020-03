Фото: Oviyandi Emnur/Keystone Press Agency/Global Look Press

Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего при исследовании двух метеоритов, Мандрабилла и GRA 95205, которые упали на Австралию и Южный полюс Земли, обнаружили в них сверхпроводящие вещества.

Как написали физики в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, они охладили образцы метеоритов до сверхнизких температур и начали измерять их сопротивление. Они были удивлены, увидев, что ток...