https://static.news.ru/photo/ad376754-6e23-11ea-8c18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oviyandi Emnur/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пандемия коронавируса пойдёт на спад летом, а при негативном развитии сценария останется в России ещё на один сезон. Завлабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДФУ Михаил Щелканов надеется, что европейским и американским специалистам удастся к лету взять ситуацию под контроль.

Об этом эксперт рассказал в программе «Крутая история» на телеканале НТВ. При этом промежуточным сценарием Щелканов назвал вариант, когда коронавирус останется ещё на один сезон. Тогда Китаю придётся закрыть границу от США и ЕС.

Худший сценарий, когда действительно захлестнёт всю планету, тогда следующий сезон ещё зимний мы проведём в условиях полноценной эпидемии на территории Российской Федерации, — сделал вывод специалист.

Щелканов отметил, что российская система обеспечения биобезопасности уже решила проблему, отложив приход коронавируса в страну как минимум на два месяца. Эти меры позволили накопить тест-системы, создать план действий и накопить стратегические запасы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вакцина от нового коронавируса может появиться в конце 2020 года или в начале следующего. С таким прогнозом выступил главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.