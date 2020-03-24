Пандемия коронавируса пойдёт на спад летом, а при негативном развитии сценария останется в России ещё на один сезон. Завлабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДФУ Михаил Щелканов надеется, что европейским и американским специалистам удастся к лету взять ситуацию под контроль.
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Худший сценарий, когда действительно захлестнёт всю планету, тогда следующий сезон ещё зимний мы проведём в условиях полноценной эпидемии на территории Российской Федерации, — сделал вывод специалист.
Щелканов отметил, что российская система обеспечения биобезопасности уже решила проблему, отложив приход коронавируса в страну как минимум на два месяца. Эти меры позволили накопить тест-системы, создать план действий и накопить стратегические запасы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что вакцина от нового коронавируса может появиться в конце 2020 года или в начале следующего. С таким прогнозом выступил главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.
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