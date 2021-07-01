В РАН оценили вероятность природного происхождения COVID

Вероятность природного происхождения коронавируса в тысячу раз выше, чем возможность его утечки из лаборатории. Такого мнения придерживается биоинформатик, член комиссии РАН по борьбе со лженаукой Александр Панчин, пишут «Известия».

Я для себя поставил нижнюю оценку вероятности для природного происхождения коронавируса без участия каких-либо лабораторий в 99,9%, — сказал эксперт.

Он пояснил, что для заражения новым вирусом необходимы контакты человека с животным или пробиркой. Первых происходит гораздо больше, чем вторых.

По словам собеседника издания, за всю историю человечества известны несколько десятков случаев лабораторных утечек. Он округлил их до сотни и сравнил со статистикой по вирусу бешенства, передающегося от животного к человеку. Эксперт отметил, что за последние полвека в Китае таких случаев было около 120 тысяч. В результате получается, что вероятность природного происхождения вируса по меньшей мере в тысячу раз выше, сделал вывод учёный.

Он также добавил, что в этом примере вероятность лабораторной утечки изначально переоценена, поскольку в природе много вирусов, которыми может заразиться человек, а рассматривался только один.

Ранее американские учёные из Калифорнийского университета в Беркли заявили, что ARS-CoV-2 обладает генетическим следом, которого нет у естественного коронавируса. По их мнению, на лабораторное происхождение COVID указывает последовательность геномов комбинации CGG-CGG.