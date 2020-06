Движение молекулярных машин сняли на видео с частотой 1600 кадров в секунду

https://static.news.ru/photo/777195cc-a811-11ea-a6a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: youtube.com/channel/UCKXEESjIEsKmGzws3fDKwFA

Американские и японские физики сняли на видео движения димерных фуллеренов в углеродных нанотрубках с разрешением в 0,1 ангстрема. Исследователи использовали электронный микроскоп и скоростную камеру.

Количество кадров довели до 1600, что в 100 раз больше предыдущего рекордного результата. Итоги проекта помогут специалистам лучше понять устройство молекулярных машин, говорится на сайте журнала Bulletin of the Chemical Society of Japan.

Молекулярные машины — это молекулы небольшого размера. Они двигаются вдоль определённого направления и совершают полезные действия. За их создание Нобелевский комитет в 2016-м присудил премию в области химии.

В будущем подобные механизмы смогут применяться для адресной транспортировки лекарственных препаратов и разработки электроники на молекулярной основе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалистам из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета впервые удалось снизить температуру молекулы натрий-литий до 220 нанокельвинов.

Учёные поместили 30 тысяч молекул натрий-лития и 100 тысяч атомов натрия в оптическую ловушку, где частицы удерживало электромагнитное поле.