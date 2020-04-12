Физики впервые охладили молекулы до рекордно низкой температуры

https://static.news.ru/photo/34a216c0-7c85-11ea-b798-fa163e074e61_660.jpg Фото: MITnews/facebook.com

Специалистам из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета впервые удалось снизить температуру молекулы натрий-литий до 220 нанокельвинов.

Учёные поместили 30 тысяч молекул натрий-лития и 100 тысяч атомов натрия в оптическую ловушку, где частицы удерживало электромагнитное поле. Спустя время они термализировались за счёт столкновений друг с другом. За два цикла их температура снизилась до рекордных значений.

По мнению исследователей, коллизионные свойства смеси атомов натрия и молекул натрий-литий могут применяться для охлаждения и других систем из лёгких молекул.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ провели комплексный теоретический анализ электронной структуры ряда молекул, открыв новые перспективы в лазерном охлаждении.