Древнее захоронение обезглавленных людей обнаружено в Сибири

https://static.news.ru/photo/da58fcb4-05fb-11eb-b6d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Братскую могилу возрастом около пяти тысяч лет нашли археологи под Новосибирском. Все погребённые тела были лишены голов.

В двухъярусной могиле находились пять тел: два снизу и три сверху, они лежали «валетом», передаёт Siberian Times.

Как пояснил заведующий отделом археологии палеометалла Института археологии и этнографии СО РАН, академик РАН Вячеслав Молодин рассказал, что обезглавливание перед захоронением практиковали представители Одинцовский культуры.

Культ головы или черепа, который был явно у этого населения. Изучено большое количество одинцовских захоронений, около 300. У них иногда встречается погребение без голов, — пояснил археолог.

Отмечается, что двое из захороненных, очевидно, при жизни являлись семейной парой. Они были закутаны в кокон из бересты. При этом у женщины на плече находилась статуэтка из позвонков лошади, изображающая морду медведя.

Как писал NEWS.ru ранее, в комплексе Саккара под Каиром археологи нашли 59 саркофагов с хорошо сохранившимися мумиями, а также 28 деревянных статуэток древнеегипетских богов. Деревянные раскрашенные саркофаги были установлены один поверх другого в трёх колодцах на глубине от 10 до 12 метров.