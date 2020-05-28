Биологи нашли у шимпанзе зачатки речи

Британские учёные обнаружили у шимпанзе зачаточные проявление речи. Приматы совершают определённые движения губами, которые совпадают с ритмом речи человека.
Специалисты наблюдали за четырьмя популяциями шимпанзе Pan troglodytes. Губы животных двигались со средним ритмом в четыре «слога» в секунду. Причмокивания у обезьян выполняют роль речи и служат для передачи эмоций и информации, полагают учёные.
Наши выводы подтверждают гипотезу о том, что древние ритмичные сигналы приматов служили для привлечения внимания, — заявил руководитель исследования Адриано Ламейра из Школы психологии и нейронаук при Университете Сент-Эндрюс.
Специалисты отмечают, что для подтверждения этой теории требуются более подробные исследования. Учёные планируют продолжить наблюдать за приматами в популяциях,
NEWS.ru писал, что группа исследователей из Унивepcитeтa Hью-Meкcикo и Пpoeктa Шимпaнзe Kибaлe в Угaндe выяснила, что старение шимпанзе похоже на человеческое. У животных повышается уровень гормона кортизола и изменяется дневная динамика выделения этого вещества. Избыток гормона влияет на снижение ясности мышления, ослабление иммунной системы и воспаление в организме.
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