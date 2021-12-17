Биолог рассказала о способности «омикрона» вызывать смертельные болезни

Длительное метаболическое истощение может возникнуть у человека, переболевшего новым штаммом коронавируса «омикрон». Оно, в свою очередь, способно привести к смерти уже выздоровевшего человека, заявила разговоре с Lenta.ru профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) доктор биологических наук Анча Баранова.

Метаболический кризис, который молодые более-менее нормально переносят, пожилым довольно тяжело преодолеть. У них будет длительное метаболическое истощение на фоне обострения всех других имеющихся заболеваний, — пояснила Баранова.

Биолог добавила, что в РФ могут ускориться темпы дополнительной смертности, напрямую не связанной с самим коронавирусом.

Ранее стало известно, что бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко указал на «страшные» показатели смертности от коронавируса в России. Он обратил внимание на данные по летальности от COVID-19 за 17 декабря, отметив, что в этот день в РФ было зафиксировано более тысячи смертей, при этом всего в мире умерли 6783 человека. Это означает, что каждый шестой умерший в мире за сутки был россиянин, констатировал Онищенко.