Астрономы определили источник таинственного радиосигнала из космоса

https://static.news.ru/photo/4e986258-d150-11ea-bab8-fa163e074e61_660.jpg Магнетар Фото: ESO/Handout/Global Look Press

Астрономы впервые проследили связь между магнетарами и быстрыми радиовсплесками, природа происхождения которых достоверно не установлена. Открытие совершено благодаря космической обсерватории Integral, изучающей объекты в жёстком рентгеновском и гамма-диапазоне.

Об этом говорится в статье, размещённой на сайте Европейского космического агентства (ESA). Магнетары являются особым классом нейтронных звёзд с сильнейшими магнитными полями.

Один из них — SGR 1935+2154 — обнаружен шесть лет назад. В апреле 2020 года сканеры обсерватории зафиксировали его активность. Причём магнетар излучал не только обычное рентгеновское излучение, но и радиоволны. Известие о вспышке мгновенно было распространено среди всех обсерваторий мира. Учёные успели детально изучить источник радиоволн.

По словам ведущего автора исследования Сандро Мерехетти из Национального института астрофизики в Милане, специалисты прежде никогда не наблюдали от магнетара излучение радиоволн, которое напоминало бы быстрый радиовсплеск. Им называют мощный периодический радиосигнал миллисекундной длительности, идущий из глубин Вселенной.

Это действительно важное открытие, которое поможет нам сфокусировать внимание на природе этих загадочных явлений, — пояснил Мерехетти.

Ранее NEWS.ru сообщал, что французские и немецкие астрофизики создали компьютерную модель, объясняющую возникновение сильнейших магнитных полей у магнетаров. По мнению авторов, быстро вращающиеся магнетары рождаются в коллапсирующих массивных звёздах, а сильное магнитное поле появляется у них позже, благодаря усилению ранее существовавших слабых полей. Сегодня науке известны всего пять магнетаров класса SGR.