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Французские и немецкие астрофизики создали компьютерную модель, объясняющую возникновение сильнейших магнитных полей у магнетаров — особого класса нейтронных звёзд, ответственных за самые мощные и яркие взрывы во Вселенной.

По мнению авторов, быстро вращающиеся магнетары рождаются в коллапсирующих массивных звёздах, а сильное магнитное поле появляется у них позже, благодаря усилению ранее существовавших слабых полей, — передаёт РИА Новости.

Как уточнили учёные, сегодня науке известны всего пять магнетаров класса SGR. Эти объекты тяжело изучать: они живут всего около миллиона лет, а сильное излучение пропадает после 10 тысяч лет с момента возникновения. Эти коллапсирующие объекты обладают сильнейшими магнитными полями и при диаметре 12–20 километров имеют массу, сопоставимую с Солнцем.

Астрофизики с помощью суперкомпьютера Французского национального вычислительного центра рассчитали, что сверхбыстрое вращение объектов SGR с периодом в восемь миллисекунд оказывается более эффективным для генерации магнитного поля, чем считалось ранее.

Как писал NEWS.ru, в феврале учёные из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный выброс энергии во Вселенной со времён Большого взрыва. Источником могла стать сверхмассивная чёрная дыра в созвездии Змееносца.