Археологи обнаружили памятник неолита неподалёку от Стоунхенджа

https://static.news.ru/photo/0b0ca1b0-b482-11ea-bd0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Памятник эпохи неолита возрастом более 4,5 тыс. лет обнаружила группа археологов в трёх километрах от Стоунхенджа.

Об этом сообщает BBC News. Специалисты из университетов Глазго, Бирмингема, Сент-Эндрюсского и Уорикского университетов, а также Университета Уэльса Святой Троицы и Святого Давида нашли шахты, вырытые по кольцу вокруг неолитического поселения Даррингтон-Уоллс, в котором жили строители Стоунхенджа. Диаметр каждой шахты — более 10 м, глубина — 5 м. Вместе они образуют круг, диаметр которого составляет 2 км. Всего на данный момент обнаружено 20 таких шахт.

Учёные намерены провести анализ пород, взятых в шахтах. По их мнению, это откроет доступ к информации о ландшафте местности, а также о том, что происходило в этом месте на протяжении последних 4 тыс. лет.

Принято считать, что поселение Даррингтон-Уоллс появилось во время строительства святилища Стоунхендж, которое состоит из кольцевых и подковообразных конструкций, датируемых 2440–2100 годами до н. э., построенных на рвах и валах, датированных 3020–2910 годами до н. э. Даррингтон-Уоллс был окружён заградительным валом, дома были деревянными с глиняными полами. Исследователи утверждают, что люди могли проживать в нём в период между 2800 и 2100 годами до н. э.

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