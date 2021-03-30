Антрополог рассказал о фантастическом достижении СССР в медицине

https://static.news.ru/photo/e5262812-91e5-11eb-ba83-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look

В Советском Союзе раньше, чем на Западе, сложился консенсус о природе онкологических заболеваний и возникло указанное направление в медицине. Кроме того, в СССР появилась масштабная сеть диспансеров, а это сильно опередило мировое здравоохранение. Об этом в разговоре с журналистами рассказал социальный антрополог, научный сотрудник института этнологии и антропологии РАН Сергей Мохов.

Он отметил, что в качестве периода расцвета советской онкологии можно рассматривать 20 лет, начиная с 1950 года. На Западе тогда смотрели на происходящее в СССР, как на нечто фантастическое. После Великой Отечественной войны в Союзе удалось построить диагностическую сеть онкологических диспансеров по всей стране. Нигде больше такой практики не было, о чём говорят отчёты американских онкологов, сделанные в то время время после визитов в СССР.

Как рассказал Мохов, на подобные шаги в мире не шли из-за высокой стоимости. Так, к примеру, для США это было нереально. Страховая медицина в Штатах появилась только в конце 1960-х годов.

Однако в скором времени настроенная на профилактику и осмотры помощь стремительно устарела.

Когда в семидесятых годах под воздействием появления новых методов диагностики — генетических тестов, томографов, развития медицинских технологий — мировая онкология начала резко меняться, советская перестроиться уже не смогла. Потому что массовая народная профилактическая система не в состоянии превратиться в высокотехнологичную, заточенную под персональные нужды каждого пациента. Поэтому в 1980-е годы советская онкологическая служба выглядит уже абсолютной архаикой и в мире к ней меняется отношение, — цитирует антрополога Lenta.ru.

Как ранее передавал NEWS.ru, австралийские учёные выявили причину возникновения опаснейшей онкологии. Исследователи установили, что существует определённый ген, отвечающий за развитие наиболее агрессивной и наименее поддающейся лечению формы рака груди. Они отметили, что при возникновении такой онкологии выживаемость катастрофически низкая.