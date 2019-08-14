https://static.news.ru/photo/9cc61038-bea0-11e9-b91d-fa163e074e61_660.jpg Крым Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Захоронение, относящиеся к III веку до нашей эры, обнаружили археологи в Кировском районе Крыма.

Находка была сделана во время проведения раскопок почти исчезнувшего кургана. Специалисты обнаружили спиральные и кольцевые незамкнутые рвы, характерные для так называемого катакомбного времени, внутри которых находились остатки погребений.

В частности, учёные нашли могилу воина. Он был похоронен с длинным мечом, копьями и россыпью наконечников для стрел. Рядом с погребениями археологи отыскали хиосскую и гераклейскую амфоры, позволившие более точно датировать находки, а также предметы, которые использовались людьми в ранее железном веке, сообщает РИА новости .

Ранее News.ru писал, что сибирские археологи нашли тысячи артефактов в могильнике под Красноярском. В числе предметов, датируемых V веком нашей эры, были ножи, стеклянные и каменные украшения, а также черепки глиняной утвари.