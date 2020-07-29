Академии наук РФ и США хотят вместе бороться с COVID-19

https://static.news.ru/photo/14a244ea-d23d-11ea-8177-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Global Look Press

Российская академия наук (РАН) и Национальная академия наук Соединённых Штатов Америки собираются 30 июля 2020 года заключить соглашение о сотрудничестве в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), заявил представитель РАН. Мероприятие организуют по видеосвязи.

Соглашение между двумя академиями, в котором будут определены приоритетные направления сотрудничества в борьбе с коронавирусом, планируется подписать 30 июля. Подписание будет организовано по видеосвязи, — передаёт ТАСС.

В апреле 2020 года 15 академий наук и медицины со всего мира, включая учёных стран «Большой семёрки» (G7), попросили международное сообщество вместе бороться с пандемией COVID-19. Среди направлений сотрудничества специалисты назвали быстрый, точный и прозрачный обмен данными об эпидемиологической ситуации в режиме реального времени, а также передачу информации о самом вирусе.

Заявление 15 профильных ведомств подписали в том числе Российская академия наук, Национальная академия наук и Национальная медицинская академия (обе структуры из США), Академия наук Франции, Национальная академия наук ФРГ «Леопольдина», Королевское общество Великобритании, Научный совет Японии, Индийская национальная академия наук и Глобальная академия молодых учёных.

За последние сутки в России зафиксировали 5509 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 834 499. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19. За всё время пандемии в мире заболели 17 212 478 человек, умер 671 591, исцелились 10 716 933. Больше всего заражений отмечено в США (4 426 982 случая), далее идут Бразилия (2 552 265) и Индия (1 581 963).

Ранее NEWS.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения сообщила о распространении коронавируса в мире. Число смертей от COVID-19 за последние сутки составило 5274. Днём ранее было зафиксировано 4153 летальных исхода. Статистика ВОЗ учитывает только случаи, официально подтверждённые властями государств.