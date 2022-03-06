Житель Подмосковья получил штраф за дискредитацию Вооружённых сил РФ

Житель подмосковной Коломны получил штраф в размере 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил России. Мужчина провёл одиночный пикет, при нём имелся плакат, который сочли оскорбительным для отечественной армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Как сообщили в главке, оштрафованный — 53-летний житель подмосковной Коломны. Он проводил одиночный пикет, в ходе которого демонстрировал плакат, содержание которого, по мнению правоохранителей, дискредитировало использование вооружённых сил. Полиция составила протокол по статье КоАП о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности.

Предоставленные полицией материалы рассмотрены в суде. Мужчина признан виновным в совершении правонарушения. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей, — сообщили в пресс-службе.

Также в ведомстве напомнили, что выше приведённая статья была добавлена в КоАП 4 марта. Она предусматривает максимальную меру наказания для граждан в виде административного штрафа размером 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что жительница Костромы получила штраф в размере 30 тысяч рублей во время одиночного пикета. По версии МВД, своими действиями женщина дискредитировала Вооружённые силы России.

Также в Кемерово 49-летний местный житель оштрафован судом на сумму в 60 тысяч рублей по делу о дискредитации Вооружённых сил РФ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области. В региональном главке отметили, что это первый факт наказания по новой административной статье в Кузбассе.