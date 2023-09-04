Зерновая сделка, газ и Украина: о чем договорились Путин и Эрдоган Эксперты считают, что глава Турции подходит всем в качестве посредника по Украине

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Сегодня президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Сочи. По итогам переговоров российский лидер назвал условия для возобновления зерновой сделки, а также сообщил о поставке до 1 млн тонн зерна по преференциальной цене через Турцию в бедные страны. В свою очередь Эрдоган заявил о готовности стать посредником по урегулированию конфликта на Украине. О чем еще договорились лидеры стран и что было в меню их обеда в санатории «Русь» — в материале NEWS.ru.

Что заявил Путин по итогам переговоров с Эрдоганом

«Переговоры прошли в конструктивной и деловой атмосфере. Были рассмотрены все ключевые вопросы российско-турецких отношений», — сказал Владимир Путин, открывая пресс-конференцию по итогам саммита со своим турецким коллегой.

По его словам, Россия будет готова реанимировать зерновую сделку, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности. Он напомнил, что нашу страну вынудили прекратить черноморскую инициативу и что в ходе сделки продовольственные ресурсы распределялись неравномерно. По словам президента РФ, Украина использовала гуманитарные коридоры для совершения терактов.

Путин также заявил, что Россия не рассматривает инициативу с участием Катара в качестве альтернативы зерновой сделке, но рассчитывает на помощь этой арабской страны при поставке до 1 млн тонн зерна по преференциальной цене через Турцию в беднейшие страны.

Говоря о ситуации на Украине, Путин назвал контрнаступление ВСУ провалом. Как добавил глава государства, Киев отправил «на свалку» прежние договоренности по разрешению военного конфликта, достигнутые при посредничестве президента Турции.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

Что заявил Эрдоган после встречи с Путиным

Еще задолго до начала сочинского саммита появилась информация о том, что Эрдоган летит к Путину с инициативой выступить в роли посредника по Украине. Эта информация подтвердилась по итогам встречи. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов взять на себя роль посредника между Москвой и Киевом.

«Мы ранее выступали в качестве страны — хозяйки прямых переговоров между сторонами конфликта. Мы, как прежде, готовы сделать от себя все зависящее в этом вопросе и выступить в роли посредника», — подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер заявил, что зерновая сделка сыграла огромную роль в предотвращении продовольственного кризиса. В настоящий момент, по его мнению, ей нет других альтернатив. Эрдоган также сообщил о готовности нового пакета по возобновлению черноморской инициативы.

После выступления Путина президент Турции поблагодарил своего коллегу на русском языке, произнеся слово «спасибо».

Что будет с зерновой сделкой дальше

Депутат Госдумы Олег Морозов в разговоре с NEWS.ru объяснил, что Путин никогда не встречается с важными партнерами, если не рассчитывает на продвижение своей позиции. Парламентарий допустил, что после переговоров в Сочи в вопросе возобновления зерновой сделки может начаться прогресс.

«Путин точно не отступит ни на миллиметр от наших условий», — подчеркнул Морозов.

По мнению турецкого политолога, доцента кафедры зарубежного регионоведения МГЛУ Икбаля Дюрре, дальнейшая судьба зерновой сделки станет ясна после саммита G20, который должен состояться в Нью-Дели 9–10 сентября.

«Встреча с Путиным усилит руку Эрдогана во время встречи „Большой двадцатки“. Его там будут ждать с еще большим интересом, в том числе и Байден. Эрдоган передаст им все, что на самом деле думает Путин», — подчеркнул эксперт в разговоре с NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как Анкара выступит посредником между Москвой и Киевом

Тема передачи военнопленных РФ и Украины не затрагивалась на переговорах Путина и Эрдогана вопреки ожиданиям. Политолог Дюрре напомнил о прошлых успехах Эрдогана по этому вопросу. Он также выразил надежду, что президент Турции может сыграть существенную роль в урегулировании украинского кризиса. По его мнению, кандидатура Эрдогана на роль посредника между Москвой и Киевом может быть удобной как конфликтующим сторонам, так и Западу.

«Лично я не вижу лучшей кандидатуры, чем Эрдоган. Именно при нем удалось добиться конкретных результатов по зерновой сделке и обмену пленными. Украинское наступление не дает ожидаемых результатов, и видно, что спецоперация затянется. Это не нужно Байдену, особенно перед выборами. Поэтому им тоже нужен посредник. Возможно, они согласятся, чтобы им стал Эрдоган», — предположил Дюрре.

Его точку зрения поддержал тюрколог и востоковед Саид Гафуров. Однако, по мнению эксперта, кандидатуру турецкого президента не стоит переоценивать из-за его собственных интересов.

«Эрдоган географически удобен. Он ведет торгово-экономические отношения, но не надо переоценивать его роль. Понятно, что он серьезный и большой политик, но мир между Россией и Украиной для него не приоритет. У него приоритет — экономика», — подчеркнул Гафуров.

Тюрколог пояснил, что визит Эрдогана в Сочи в первую очередь был обусловлен его желанием вывести Турцию из экономического кризиса, а вопросы зерновой сделки и посредничества — второстепенны.

«Эрдоган приехал просить кредит, я так думаю. Турция находится в очень остром экономическом кризисе, и президенту важно из него вылезти. Да, это промышленно развитая страна, даже „оборонка“ есть, но с финансами они не справляются: как с кредитно-денежной, так и налогово-бюджетной политикой», — отметил Гафуров.

Фото: kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган

Что еще обсуждали в ходе саммита в Сочи

Нынешний визит турецкого лидера в Россию стал первым в этом году после его переизбрания на пост президента в мае 2023 года. Приветствуя Эрдогана, Путин поздравил его с победой на выборах.

В ходе встречи российский лидер заявил о создании регионального газового хаба — Россия продолжит быть надежным поставщиком газа и намерена обеспечивать его поставки в Турцию и третьи страны.

По словам Путина, доля евро и доллара в расчетах между Москвой и Анкарой снижается и страны активно используют национальные валюты. Кроме этого, российский президент рассказал о других совместных энергетических успехах, в частности о запуске в 2024 году первого блока атомной электростанции «Аккую», которую Россия возводит в Турции.

По мнению Эрдогана, страны смогут достичь соглашения о строительстве и второй АЭС в будущем. Глава Турции надеется, что Россия также направит им дополнительные самолеты-амфибии для тушения лесных пожаров.

Кто еще помимо президентов участвовал в переговорах

В общей сложности саммит Путина и Эрдогана длился три часа. Помимо встречи лидеров с глазу на глаз также прошли переговоры в расширенном формате.

В них приняли участие министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Яшар Гюлер, главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Хакан Фидан. Кроме того, в зале с российской стороны были замечены вице-премьер Александр Новак, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, гендиректор Росатома Алексей Лихачев, а также помощники Путина Максим Орешкин и Юрий Ушаков.

Читайте также:

Переводчик случайно «развязал войну» между Россией и Турцией

Чем кормили Путина и Эрдогана в Сочи: фото блюд

Министры обороны России и Турции провели отдельную встречу в Сочи