Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Кузбассе

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в ночь на 13 августа в Прокопьевском районе Кемеровской области. Это следует из оперативного сообщения Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки зафиксированы по местному времени в 03:41 (23:41 мск 12 августа). Эпицентр находился около села Большая Талда, в районе которого находятся несколько крупных угледобывающих предприятий. Их работа не останавливалась. Жертв и разрушений из-за землетрясения в Кузбассе не зафиксировано.

Ранее стало известно, что 24 июня на восточном побережье полуострова Камчатка сейсмологи зарегистрировали сразу два землетрясения. Наиболее сильное из них произошло в 06:08 по местному времени. Его магнитуда составила 4,6. Эпицентр находился в океане в 214 км на северо-восток от Петропавловска-Камчатского.