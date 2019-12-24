https://static.news.ru/photo/98927b00-26b0-11ea-b36e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Holgi/pixabay.com

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что ведомство рассчитывает на то, что закон об онлайн-торговле алкоголем будет принят в 2020 году. Об этом сообщил ТАСС.

Мы уже видим увеличение объемов нелегального оборота алкоголя в интернет-торговле. Закон обязательно нужен для упорядочивания этой ситуации. Начать нужно <...> с вина, с пива — слабоалкогольных напитков, а потом уже обсуждать такую возможность для крепких, — процитировали министра в ТАСС.

Планировалось, что закон примут в 2019 году, затем законопроект доработали в Минфине и уже с поправками ведомства «совсем недавно внесли в правительство».

Закон будут реализовывать в несколько этапов: сначала в интернете начнут продавать вина, а затем уже другие виды слабоалкогольных напитков: пиво, сидр медовухи и другие.

Ранее NEWS.ru писал о том, что министр промышленности и торговли России Денис Мантуров считает, что для слабоалкогольных напитков, в том числе и вина, можно продлить время продажи в розничных магазинах.