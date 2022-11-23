Закаева заподозрили в создании боевого батальона на Украине В отношении Закаева в Чечне возбудили дело за создание батальона на Украине

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В Чечне возбудили уголовное дело в отношении одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева за участие в создании батальона на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону. Отмечается, что батальон был создан для ведения боевых действий против российских военнослужащих.

По материалам УФСБ России по Чеченской Республике СУ СК России по ЧР возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.4 УК России «Создание террористического сообщества» в отношении Закаева Ахмеда Хамитовича. Закаев, находясь на территории Республики Украина, принимал участие в создании террористического сообщества «Отдельный батальон особого назначения вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия», — говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту ведется следствие.

Ахмед Закаев является бывшим бригадным генералом, соратником Джохара Дудаева, в 2001 году его объявили в федеральный и международный розыск. Проживает в Великобритании, где ему в 2003 году было предоставлено политическое убежище.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Ахмеда Закаева — «верховного главнокомандующего вооруженными силами самопровозглашенной республики Ичкерия» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Он обвиняется в создании террористического сообщества. Ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Основанием для возбуждения дела послужило видео, опубликованное Закаевым на YouTube в июле 2022 года. В нем он рассказал о создании батальона, который будет сражаться против российских военных в составе иностранного легиона ВСУ. Командиром батальона Закаев назначил Мурада Юсупова.