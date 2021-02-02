Захарова пересказала историю о пролитом на Навального кофе

https://static.news.ru/photo/90b5e548-655c-11eb-a7cd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала историю о том, что переговоры между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой МИД Швеции Анн Линде начались с рассказа последней о том, как она однажды пролила на российского оппозиционера Алексея Навального свой кофе.

Переговоры с Сергеем Лавровым глава МИД Швеции начала с рассказа о том, как она пролила на Навального кофе, — приводит RT слова Захаровой в Telegram-канале.

По словам представителя МИД РФ, Лавров в ответ на историю о кофе назвал Анн Линде «опасной женщиной».

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде, занимающая также пост председателя ОБСЕ, встретилась с Лавровым 2 февраля. На пресс-конференции в Москве после встречи с Лавровым она обратилась к властям РФ с призывом освободить арестованного оппозиционера Алексея Навального.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

23 и 31 января в поддержку оппозиционера по всей стране прошли массовые акции протеста. На последнем митинге силовики задержали более пяти тысяч человек.

В ходе судебного заседания 2 февраля представитель УФСИН попросил суд приговорить Навального к 3,5 года колонии общего режима.