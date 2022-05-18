Захарова: Киев делает всё, чтобы украинские военные не вышли с «Азовстали»

Мария Захарова / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Киев делает всё возможное, чтобы гражданские и военные оставались на «Азовстали», заявила в ходе брифинга представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, инициатором выхода людей с территории промышленного комплекса всегда была Россия. Трансляция брифинга велась на странице ведомства в YouTube.

Киевский режим делает всё, чтобы и гражданские лица, и военнослужащие, и боевики находились на «Азовстали» и оттуда не выходили, — заявила Захарова.

Причиной тому, по словам представителя МИД, является «обработка международного общественного мнения» Украиной.

Она также напомнила, что Россия, а не Украина, стала привлекать международные организации, в частности ООН и Международный комитет Красного Креста, чтобы те повлияли на Киев для сохранения жизней военнослужащих и их доставку в безопасное место по гуманитарным коридорам.

16 мая началась массовая сдача в плен бойцов националистического подразделения «Азов» и солдат ВСУ, заблокированных на территории завода «Азовсталь». В Минобороны отметили, что всего белый флаг подняли 959 украинских военных, включая 80 раненых, из которых 51 нуждается в стационарном лечении. Они направлены в больницу Новоазовска (ДНР).