Захарова: изолятор с пленными «азовцами» обстреляли из РСЗО МИД РФ: изолятор с пленными «азовцами» обстреляли из РСЗО

Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона «Азов» у следственного изолятора в Еленовке / Фото Алексей Куденко/РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что изолятор с пленными бойцами батальона «Азов» в селе Еленовка в ДНР был обстрелян из реактивных систем залпового огня. Она отметила, что обстрелы начались 17 мая. По её словам, это сделали Вооружённые силы Украины (ВСУ). Трансляция брифинга ведётся на YouTube.

Показательно, что утром 17 мая этот изолятор был обстрелян ВСУ из РСЗО, — сказала она.

16 мая началась массовая сдача в плен бойцов националистического подразделения «Азов» и солдат ВСУ, заблокированных на территории завода «Азовсталь». В Минобороны отметили, что всего за минувшие сутки белый флаг подняли 959 украинских военных, включая 80 раненых, из которых 51 нуждается в стационарном лечении. Они направлены в больницу Новоазовска (ДНР).

17 мая военный корреспондент Игорь Жданов заявил, что ВСУ вели обстрел посёлка Еленовка под Донецком. Он подчеркнул, что именно через этот населённый пункт перевозят пленных «азовцев», добровольно вышедших с территории «Азовстали».