Пожар произошёл в Национальном исследовательском университете ИТМО, который находится в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Об этом
Сообщение о ЧП в доме № 14 на Биржевой линии поступило спасателям в 19:12. По приезде выяснилось, что в помещении площадью 30 квадратных метров в пятиэтажном здании обгорела обстановка на площади восемь «квадратов», — уточнили на сайте.
Пожар удалось потушить. В ликвидации пожара участвовали 15 пожарных и три единицы техники.
Пострадавших нет, в здании была только охрана. Предварительно, причиной пожара могло стать короткое замыкание,
Ране NEWS.ru писал о том, что пожар произошёл в самарском трамвае в результате короткого замыкания. Из транспорта эвакуировались 10 пассажиров. Пострадавших нет.
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