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Двое взрослых и один ребёнок пострадали в ДТП на Боровском шоссе в Новой Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

На Боровском шоссе в районе съезда на Внуково водитель сбил трех пешеходов, включая ребенка, — говорится в сообщении пресс-службы. Сотрудники ГИБДД проводят расследование инцидента. Ребёнка, пострадавшего в аварии, госпитализировали, сообщает...