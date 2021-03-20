За сутки в России выявили 9632 случая коронавируса

https://static.news.ru/photo/44a9aa1e-895a-11eb-86dd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 9632 жителей 85 российских регионов. Из них 11,8% не имели клинических проявлений болезни. Всего за время пандемии эта инфекция была выявлена у 4 447 570 россиян.

По состоянию на 20 марта коронавирус выявили у 4 447 570 жителей РФ (+9632 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее число заболевших за сутки зафиксировано в Москве (1728), Санкт-Петербурге (899) и Подмосковье (651). Наименьшие темпы прироста — в Туве (0,01%), на Сахалине (0,04%), в Магаданской области и Еврейском АО (0,05%).

За последние 24 часа в России после перенесённого COVID-19 выписаны по выздоровлении 11 279 человек. Больше всего их в Москве (1769), Санкт-Петербурге (1073) и Московской области (545). За весь период пандемии с болезнью справились 4 060 652 жителя РФ.

За сутки зафиксировано 392 летальных исхода, причиной которых послужила коронавирусная инфекция. В лидерах по этому показателю также Москва (54), Санкт-Петербург (36) и Московская область (23). Всего COVID-19 унёс жизни 94 659 россиян.

Как сообщили в оперштабе Москвы, всего за время пандемии коронавирус был диагностирован у 1 009 952 жителей столицы, 929 925 москвичей успешно вылечились от этой болезни, 16 078 — скончались.

Как писал NEWS.ru, в середине апреля Россию может накрыть очередная волна коронавируса, считает инфекционист Евгений Тимаков. Всплеск заболеваемости будет обусловлен тем, что люди без должного внимания относятся к средствам защиты и при этом увеличивают число контактов. Они просто игнорируют опасность. Очередной подъём заболеваемости фиксируют сейчас в Европе. Но несмотря на все предпосылки к третьей волне в РФ, уровень заболеваемости не достигнет таких показателей, как в Европе, уверен Тимаков. Скорее всего, рост будет «более пологий», без выраженного пика.