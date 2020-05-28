Россия

За сутки в России вылечились от коронавируса более 8 тысяч человек

10:43, 28 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным оперативного штаба на 28 мая, в России за весь период пандемии от коронавируса вылечились 150 993 человек. За последние сутки из больниц выписаны 8 785 пациентов.

По состоянию на 28 мая, 150 993 человек выздоровели (+8 785 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Во всех регионах РФ было выявлено 379 051 заболевших COVID-19 (+8 371 за сутки), скончались от инфекции 4 142 человека (+174 за сутки).

Как писал NEWS.ru, за минувшие сутки в Москве от коронавируса вылечились ещё 3793 человека. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, таким образом общее число выздоровевших достигло 71 251.

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