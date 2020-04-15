За сутки в России подтвердили 3388 новых случаев заболевания коронавирусом

https://static.news.ru/photo/723ad50c-7eed-11ea-a24a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в 65 регионах РФ зарегистрировали 3388 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выписаны по выздоровлении 292 человека, зафиксировано 28 летальных случаев.

Всего в стране к 15 апреля зарегистрировано 24 490 заболевших в 84 регионах, число выздоровевших пациентов увеличилось до 1986 человек. За весь период в РФ от коронавируса скончались 198 человек, — сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

11 летальных исходов от коронавируса за прошедшие сутки зафиксировано в Москве, три — в Республике Дагестан, по два — в Московской и Псковской областях, Башкортостане и Калмыкии, по одному — в Санкт-Петербурге, Бурятии, Пензенской, Тюменской, Белгородской и Астраханской областях.

Как писал NEWS.ru, число инфицированных COVID-19 по всему миру превысило 2 млн человек. Скончались более 126 тысяч пациентов. По данным сайта Worldometers, заболевание выявлено у 2 000 336 человек. 484 757 пациентов уже выздоровели и выписались из больниц. Наибольшее число заболевших зафиксировано в США — более 614 тысяч случаев. Второе место занимает Испания, где заразились более 174 тысяч, а третье — Италия, где коронавирус подтвердился у более чем 162 тысяч человек.