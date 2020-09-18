За сутки в России коронавирусом заболели 5905 человек

https://static.news.ru/photo/224c7b4e-f982-11ea-bf22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 5 905 жителей 84 российских регионов. В 24,5% случаев (1 446 человек) заболевание протекало без клинических проявлений.

По состоянию на 18 сентября в России выявлено 1 091 186 заболевших коронавирусом (+ 5 905 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За весь период в России от коронавируса скончались 19 195 человек (+134 за сутки). Выздоровели от инфекции 901 207 жителей РФ (+5 339 за сутки).

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусной инфекцией в мире превысило 30 млн человек. По данным портала Университета Джона Хопкинса, жертвами COVID-19 стали 943 203 человека, вылечились 20 398 381 человек. Лидером по количеству заражённых коронавирусом остаётся США (6 664 021). Затем следуют Индия, где число инфицированных достигло 5 118 253, и Бразилия, где заражены 4 419 083 человека.