За сутки в России 79 человек умерли от коронавируса

https://static.news.ru/photo/22b50c0e-d560-11ea-a286-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки в российских регионах от коронавируса скончались 79 человек. Общее число смертельных случаев от COVID-19 в РФ достигло 14 207.

По состоянию на 3 августа в России от коронавируса скончались 14 207 человек (+79 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего в стране за период пандемии выявлено 856 264 заболевших коронавирусом (+5394 за сутки), от инфекции вылечились 653 593 жителя России (+3420 за сутки).

Как писал NEWS.ru, общее число выявленных случаев коронавируса в мире перевалило за 18 миллионов. Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всём мире подтверждены 18 019 472 случая заражения коронавирусом, 688 369 из них — с летальным исходом, 10 649 111 человек смогли успешно завершить лечение. Лидируют по числу зафиксированных случаев по-прежнему США — здесь выявлено 4 667 930 инфицированных. На втором месте — Бразилия. В этой стране коронавирусом заразились 2 733 677 человек. Третье место занимает Индия — 1 750 723 случая. Россия занимает четвёртую строчку.